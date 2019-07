Embaixador do Reino Unido nos EUA renuncia após polêmica com Trump

Londres – O embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, pediu demissão nesta quarta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o rotulou de “estúpido” e “maluco” após a divulgação de mensagens confidenciais nas quais o enviado britânico classificava o governo dos EUA de inepto.

As mensagens foram publicadas por um jornal dominical britânico, enfurecendo Trump, que lançou ataques pelo Twitter tanto contra o embaixador como contra a primeira-ministra britânica, Theresa May, que declarou apoio a seu enviado.

“Desde o vazamento de documentos oficiais desta Embaixada houve muita especulação em torno de minha posição e da duração do meu mandato como embaixador”, escreveu Darroch em sua carta de renúncia.

“Eu quero pôr fim a essa especulação”, acrescentou. “A situação atual está tornando impossível para mim desempenhar o meu papel como eu gostaria.”

May disse ao Parlamento após a divulgação da renúncia do embaixador que tinha falado com Darroch e que ele deve deixar o posto até o final do ano.

“Eu disse a ele que é motivo de grande pesar que ele tenha sentido a necessidade de deixar seu cargo como embaixador em Washington”, afirmou a premiê.