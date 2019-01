Embaixador da Coreia do Norte deserta e pede asilo à Itália

O embaixador da Coreia do Norte na Itália, Jo Song Gil, desertou e pediu asilo político ao lado da mulher. As informações foram confirmadas pelo parlamentar sul-coreano Kim Min-ki. A reação do diplomata ocorreu com a proximidade de retorno a Pyongyang, previsto para novembro do ano passado.

De acordo com informações do jornal sul-coreano Joong Ang Ilbo, o embaixador pediu asilo em dezembro de 2018 após receber a ordem de retornar à Coréia do Norte. Não há informações se a Itália concedeu o asilo.

Jo Song Gil e sua mulher estão em local desconhecido, segundo a imprensa sul-coreana e internacional.

Oficialmente, a Coreia do Sul não confirmou o pedido de asilo, nem a possível negativa por parte da Itália. Na Coreia do Norte, há um rígido controle para evitar deserções e pedidos de asilo por parte de diplomatas, impedindo que se mudem para o exterior com suas famílias. Porém, no caso de Jo Song Gil foi autorizada a viagem com a mulher.

*Com informações da RAI, emissora estatal de televisão da Itália, e da DW, agência pública de notícias da Alemanha