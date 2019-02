Embaixada brasileira na Alemanha é alvo de ataques

Berlim, 1 fev (EFE).- Um grupo não identificado atacou, na madrugada desta sexta-feira, a embaixada do Brasil na Alemanha, localizada em Mitte, bairro central de Berlim, destruindo 16 janelas, de acordo com informações dos veículos de imprensa locais.

O jornal “Berliner Zeitung” afirma que os responsáveis pelo ataque – pelo menos quatro pessoas, segundo os seguranças do local – quebraram as janelas com barras de ferro e sujaram a entrada principal com tinta rosa, provavelmente utilizando um extintor de incêndio.

Além disso, jogaram ovos e utilizaram uma tinta preta para sujar outras partes do local.

De acordo com o “Berliner Zeitung”, o ataque aconteceu por volta de 1h (hora local) e os prejuízos podem chegar em até 100 mil euros (cerca de R$ 420 mil).

A Segurança do Estado assumiu as investigações do caso, já que pode se tratar de um ato com motivações políticas. EFE