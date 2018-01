Em visita à China, Macron pede parceria sobre clima e África

Pequim – O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu hoje a líderes chineses a formação de uma parceria em mudanças climáticas e desenvolvimento da África durante visita em que também deverá pressionar Pequim por maior abertura de seus mercados.

No primeiro dia uma visita oficial à China, Macron afirmou que irá propor ao presidente chinês, Xi Jinping, um ano conjunto “de transição ecológica” para mobilizar os governos e empresas dos dois países.

Macron, que visita o país asiático pela primeira vez desde que foi eleito no ano passado, deverá se encontrar com Xi e outros dirigentes chineses na terça e quarta-feira para discussões que deverão incluir a questão da Coreia do Norte, o combate ao terrorismo e mudanças climáticas.

Macron também afirmou hoje que a França pode contribuir, principalmente na África, com a iniciativa chinesa de construir novas rodovias, portos e outras instalações de infraestrutura.

O presidente francês, que é acompanhado por uma delegação de empresários, também quer fechar acordos que garantam a Paris maior acesso aos mercados chineses.

Há expectativa de que os dois governos anunciem um fundo de investimento franco-chinês de mais de 1 bilhão de euros (US$ 1,2 bilhão).

A China é o maior parceiro comercial da França, mas os franceses acumularam um déficit comercial em torno de 30 bilhões de euros (US$ 36 bilhões) no ano passado.