Em vídeo, Piñera e Macron são flagrados reclamando de Bolsonaro

São Paulo – A relação do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com líderes globais não está das melhores. Na noite de domingo, 08 de setembro, um canal francês divulgou imagens dos bastidores da cúpula do G7, que aconteceu na França no final de agosto, e que deixaram evidente a má fama do brasileiro.

No vídeo, Sebastián Piñera, presidente do Chile e aliado de Bolsonaro, está conversando com Emmanuel Macron, presidente da França, criticando comentários e atitudes recentes do brasileiro, especialmente o episódio no qual ele desferiu ofensas contra a primeira-dama da França, Brigitte Macron. A dupla era acompanhada da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que concordou com os pontos dos colegas.

“Foi incrível”, disse Piñera sobre a reação de Macron ante o fato envolvendo a sua esposa. “Claro, eu tinha que reagir, você entende?”, responde o francês. “Eu queria ser pacífico, queria ser correto, construtivo com o ‘cara’ e respeitar sua soberania”, continuou, “mas eu não poderia aceitar isso”. Nesse momento, a chanceler alemã se aproxima da roda e exclama “não!”, condenando os comentários do presidente brasileiro.

As imagens são parte de um programa de cerca de 25 minutos produzido pela CNews e o papo entre os líderes pode ser flagrado em torno dos 16 minutos. No entanto, a conversa continuou, com Macron relembrando o episódio no qual Bolsonaro cancelou um encontro com um ministro francês para cortar o seu cabelo durante uma live no Facebook.

“Você soube o que aconteceu quando meu ministro foi lá (ao Brasil)?”, perguntou o presidente francês a Piñera, “cancelou no último minuto para ir cortar seu cabelo. E filmou a si mesmo. Desculpe, mas isso não é a atitude de um presidente”, concluiu.