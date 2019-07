Em verão fora do comum, cidade no México amanhece coberta por gelo

São Paulo – Os cerca de dois milhões de moradores da cidade de Guadalajara, no México, tomaram um susto neste fim de semana. Após semanas de um verão quente, com temperaturas que rondaram os 30ºC, a região amanheceu coberta por gelo na manhã de domingo (30), após uma forte e incomum tempestade de granizo.

Equipes da defesa civil e do exército mexicano estão trabalhando em conjunto para limpar e remover o granizo das vias públicas e auxiliar cidadãos que tiveram casas afetadas.

Vários veículos ficaram soterrados no gelo e cerca de 200 casas, escritórios e lojas sofreram danos, de acordo com a AFP. Não há registros de feridos nem fatalidades.

Em algumas regiões, o acúmulo de gelo nas ruas passou de mais de um metro de altura. Enrique Alfaro Ramirez, o governador do estado de Jalisco, do qual Guadalajara é a capital, disse que nunca presenciou cenas como as que viu ontem.

“E nos perguntamos se a mudança climática existe”, disse ele no Twitter.

Muy temprano, antes de ir a la CDMX para el arranque de la Guardia Nacional, estuve en el lugar para evaluar la situación y fui testigo de escenas que nunca había visto: el granizo a más de un metro de altura, y luego nos preguntamos si el cambio climático existe. pic.twitter.com/cognB1JHg6 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 30, 2019

Embora seja tentador associar o episódio às mudanças climáticas globais, especialistas são cautelosos ao determinar uma relação exclusiva. A combinação de fatores atmosféricos e topográficos teria ajudado a formar a tempestade incomum.

Segundo meteorologistas, um sistema de baixa pressão que se estende para o sul da fronteira entre os EUA e o México separando massas de ar contribuiu para o desenvolvimento da tempestade, assim como a condição topográfica da cidade —Guadalajara está a quase 1.566 metros acima do nível do mar, o que teria ajudado a tempestade a se formar rapidamente.

Confira imagens na galeria: