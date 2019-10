Em três dias, ataques turcos na Síria fazem 75 mil pessoas deixarem região

Cairo — A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos divulgou nesta sexta-feira que mais de 75 mil pessoas deixaram as casas em que viviam, depois da ofensiva da Turquia no norte da Síria, para ocupar uma faixa de aproximadamente 450 quilômetros.

A organização apontou que as pessoas estão deixando as regiões que sofrem os mais intensos ataques, para se refugiar em cidades como a de Raqqa, uma das mais importantes que está sob o controle dos curdos.

Ainda de acordo com o Observatório, os enfrentamentos seguem em Tell Abiad e Ras al-Ain, onde as Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança de milícias lideradas por curdos, tentam conter o avanço das tropas turcas, que avançam rapidamente e já conquistaram diversas localidades.

Em um relatório anterior, a ONG divulgou que os confrontos e os últimos bombardeios em Ras al-Ain provocaram inúmeras mortes, embora não tenha dado o número exato.

A Cruz Vermelha curda, em último boletim, divulgou que desde o início da operação turca, na quarta-feira, já foram registradas 16 mortes e 37 pessoas feridas.

A Turquia tem objetivo de acabar com as Unidades de Proteção Popular (YPG), consideradas terroristas pelo governo de Recep Tayyip Erdogan, devido a ligação com o grupo armado do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).