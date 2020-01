Em resposta aos EUA, Hezbollah promete vingar assassinato de general

Beirute — O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou nesta sexta-feira (03) que seguirá o legado do Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, morto durante bombardeio dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque.

“Completaremos o caminho do comandante Soleimani e trabalharemos dia e noite para alcançar os objetivos dele”, afirmou o líder, em declarações difundidas pela emissora libanesa de televisão “Al Manar”, porta-voz do grupo xiita.

“Vingar os assassinos dos mujadines (combatentes) será a responsabilidade e o trabalho de todos na Resistência”, afirmou Nasrallah, em alusão ao braço armado do Hezbollah, que tem apoio do Irã e vem lutando na Síria, ao lado do presidente, Bashar al-Assad.

Esta foi a primeira reação do líder do grupo depois que a milícia iraquiana majoritariamente xiita, Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês), confirmou que o vice-presidente do grupo, Abu Mahdi al-Muhandis e Soleimani morreram durante a madrugada, em bombardeiro contra o carro em que se deslocavam para o aeroporto de Bagdá, no Iraque.

“Se Deus quiser, os assassinos americanos não serão capazes de conseguir nenhum dos objetivos, depois deste grande crime”, garantiu o líder do Hezbollah.

Mais cedo, o líder da Revolução Islâmica do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse os responsáveis pela morte do comandante de Soleimani sofrerão uma “dura vingança”.

De acordo com o Pentágono, o ataque realizado nos arredores do aeroporto de Bagdá, no Iraque, tinha como objetivo impedir futuros ataques dos militares iranianos contra diplomatas americanos no Iraque e na região, que estariam sendo planejados.

Ataque

Na noite desta quinta-feira (02), o general e herói iraniano Qasem Soleimani e o líder paramilitar iraquiano Abu Mehdi al-Muhandis morreram em um ataque dos Estados Unidos contra o Aeroporto de Bagdá, três dias após manifestantes pró-Irã tentarem invadir a embaixada americana na capital do Iraque, confirmou o Pentágono.

Segundo o departamento americano de Defesa, a ordem para liquidar Soleimani partiu diretamente de Donald Trump.

“Sob as ordens do presidente, o Exército americano adotou medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal americano e estrangeiro e matou Qasem Soleimani”, informou o Pentágono.

O ataque provocou preocupações em todo o mundo, com pedidos de calma para evitar uma “escalada”, enquanto Teerã promete represálias. O guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, ameaçou “vingar” a morte de Soleimani e decretou três dias de luto nacional.