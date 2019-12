Em resposta a Trump, Greta Thunberg muda bio do Twitter de novo

São Paulo — A ativista sueca Greta Thunberg mudou, novamente, a biografia em seu perfil no Twitter. “Uma adolescente trabalhando em seus problemas de controle de raiva. No momento, aproveitando e assistindo a um filme antigo com os meus amigos”, escreveu ela.

Desta vez, a mudança é uma resposta à crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que “Greta precisa trabalhar em seu problema de controle da raiva, depois ir a um bom filme antigo com um amigo! Calma Greta, calma!”.

Mais cedo na semana, Thunberg alterou sua bio para “pirralha”, depois de ser criticada pelo brasileiro Jair Bolsonaro.