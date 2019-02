Em referendo, cubanos aprovam nova Constituição com 86,8% dos votos

Havana- O projeto de nova Constituição de Cuba, que substitui a vigente desde 1976, foi respaldado por 86,8% dos eleitores no referendo realizado ontem, cuja participação popular foi de 84,4%, segundo dados preliminares anunciados nesta segunda-feira.

Dos 7,84 milhões de votos, 9% eram contra o projeto, e os 4,1% restantes eram nulos ou em branco, informou em entrevista coletiva a presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), Alina Balseiro.

A nova Constituição não modifica o sistema político da ilha, sujeito ao Partido Comunista, nem renúncia ao comunismo, mas reafirma as mudanças econômicas e sociais ocorridas no país na última década após as reformas introduzidas durante os dois mandatos do ex-presidente Raúl Castro.