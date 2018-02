Cobertura do motor se desintegra e avião faz pouso de emergência

São Paulo – Os passageiros do voo UA 1175 que partiu da cidade de São Francisco, Califórnia, para Honolulu, Havaí (Estados Unidos), na última terça-feira (13) viveram momentos de pânico enquanto sobrevoavam o oceano Pacífico. Durante o trajeto e faltando apenas 35 minutos para o pouso, a cobertura de um dos motores do Boeing 777-222 se desintegrou.

O drama foi registrado nas redes sociais pelos passageiros do avião. De acordo essas pessoas, a aeronave começou a chacoalhar com força após um barulho muito alto ter sido ouvido por todos. “O voo mais assustador de toda a minha vida”, disse Maria Falaschi, que divulgou fotos do incidente no Twitter. Ela ainda elogiou a postura dos tripulantes, notando que fizeram um bom trabalho ao lidar com a crise.

Erik Haddad, engenheiro do Google, estava na aeronave e também fez o seu registro. “Isso me parece ruim”, escreveu ele em um vídeo em que mostrava o estado do motor após a queda da cobertura. Apesar do susto, ele encarou a situação com bom humor e até brincou procurar por uma solução para o problema nos manuais de emergência da aeronave.

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

De acordo com a companhia aérea, a United Airlines, o Boeing era ocupado por 363 passageiros e 10 tripulantes. Após relatar para a torre de controle em Honolulu sobre a situação, o piloto recebeu a permissão para realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye. Bombeiros e equipes de resgate foram acionados e todas as pessoas a bordo desembarcaram em segurança.