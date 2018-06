Em plena Copa, Rússia comemora acordo com Opep

Os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e o governo da Rússia concordaram, nesta sexta-feira, em aumentar a produção do petróleo mundial, aliviando parcialmente um corte combinado no ano passado.

Após uma reunião na cidade europeia de Viena, a Opep – que é composta por Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela – decidiu que, a partir de julho, vai produzir mais um milhão de barris de petróleo por dia, o que equivale a 1% da produção mundial.

A decisão coloca um ponto final no impasse entre os líderes da produção de petróleo, Arábia Saudita e Rússia, e o governo do Irã. Nas últimas semanas, o país se mostrou contrário ao aumento, alegando que, junto com a Venezuela, teria dificuldades para aumentar a produção. As dificuldades, segundo o governo iraniano, seriam causados pelas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Para a Venezuela, que está em grave crise econômica, a perspectiva de aumento da produção também não era uma realidade. Quem também pressionava por uma decisão era o governo americano, que acusava a Organização de manter os preços “artificialmente altos”.

A produção estava reduzida após um acordo, no ano passado, entre os membros da Organização, que tinha como objetivo elevar os preços no mercado do combustível. Porém, com a redução das produções da Venezuela, da Líbia e da Angola (por motivos políticos e econômicos), a oferta foi bruscamente reduzida, o que poderia gerar desequilíbrios no mercado global.

A produção será aumentada a partir de julho, mas o mercado não sentirá a mudança imediatamente. De acordo com o ministro de Energia saudita, Khalid al-Falih, o mundo deve enfrentar um grande déficit por petróleo no segundo semestre deste ano. Analistas mais conservadores esperam um aumento de cerca de dois terços do esperado por al-Falih, algo em torno de 600.000 e 800.000 barris diariamente.

Aqui no Brasil o impacto poderá ser sentido. Com a política de preços baseada na variação do câmbio, a queda no preço do petróleo, causada pelo aumento da oferta, pode causar a queda do preço dos combustíveis.

Quem só tem a comemorar a decisão é o presidente russo Vladimir Putin. O encontro com o príncipe saudita Mohammed bin Salman, no jogo de estreia da Copa, mostrou o resultado esperado. Sediando a Copa do Mundo, Putin conseguiu mais espaço no cenário geopolítico, se encontrando ainda com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, com a princesa japonesa Takamado, com líderes do Panamá e do Senegal e com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Como se não bastassem vitórias políticas, a seleção da Rússia tem 100% de aproveitamento na fase de grupos, e garantiu sua vaga nas oitavas de final do mundial.