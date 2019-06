Em NY, Parada LGBT é “confiscada” por patrocínios corporativos e policiais

Nova York – A parada mundial do orgulho LGBTQ realizada em Nova York foi “confiscada” por milhares de dissidentes anti-corporações que protestaram no domingo, rejeitando a presença policial e o patrocínio comercial, exigindo a igualdade LGBT.

Horas antes de Nova York iniciar o que os organizadores chamam de a maior parada do orgulho LGBT na história pelo 50º aniversário do levante de Stonewall, o Queer Liberation March prosseguiu na direção oposta, começando no histórico Stonewall Inn e indo para o norte até o Central Park.

Enquanto isso, a cidade estava esperando 150 mil manifestantes e milhões de espectadores para alinhar as ruas para o principal evento ocorrendo de norte a sul em direção ao Stonewall, o bar gay em Greenwich Village, onde a resistência ao assédio policial em 28 de junho de 1969 desencadeou o moderno movimento de liberação LGBTQ.

Desfiles semelhantes foram realizados em todo o mundo. A Macedônia do Norte realizou sua primeira marcha do Orgulho Gay no sábado.

Em Cingapura, os manifestantes pediram a desmantelamento de uma lei que proíbe o sexo gay. Na Turquia, a comunidade gay e transgênero de Istambul se reuniu para uma pequena manifestação que terminou com o lançamento de gás lacrimogêneo e balas de borracha no domingo, depois que sua marcha anual foi suspensa pelo quinto ano consecutivo.

Em Nova York, até mesmo ativistas ligados à parada oficial questionaram sobre o verdadeiro significado de um movimento que começou quando o poder marginalizado lutou contra os poderosos.

“Eu não quero que ninguém seja enganado pelas cores nas ruas, o arco-íris passa em torno dos anúncios da T-Mobile ou de qualquer outra empresa maravilhosa, em pensar que somos livres porque não somos,” Indya Moore Pose, ator da série de televisão FX, disse em entrevista coletiva organizada pelos organizadores do desfile.

“E assim, para ver hoje, no aniversário de Stonewall, a polícia está saturada em nossas ruas e é traumática para alguns de nós”, disse Moore.

Nova York foi designada o local do World Pride este ano, com patrocinadores corporativos e policiais uniformizados ocorrendo no desfile, uma visão inimaginável há 50 anos.

Aliados heterossexuais juntaram-se às pessoas LGBTQ em sinalizadores de arco-íris e na defesa dos direitos civis.