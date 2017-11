Em mensagem de Ação de Graças, Trump elogia cortes de impostos

Palm Beach – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento de Dia de Ação de Graças otimista para as tropas dos EUA no exterior nesta quinta-feira, elogiando o progresso no Afeganistão e contra o Estado Islâmico, e afirmando que eles estão lutando por “algo real”, incluindo um mercado de ações em altas recordes e sua promessa de “cortes de impostos grandes, lindos e gordos”.

Falando em videoconferência ao vivo de Palm Beach com militares servindo no Afeganistão, Iraque e outros lugares, Trump disse a eles que são “pessoas muito, muito especiais”.

Ele chamou as tropas no Afeganistão de “combatentes corajosos e incríveis” que “viraram o jogo” nos últimos três ou quatro meses.

“Nós abrimos; dissemos ‘vamos em frente, vamos lutar para vencer'”, disse. “Não estamos mais só lutando para ficar por aí, estamos combatendo para vencer.”

Trump afirmou que os fuzileiros navais estão impondo “derrota após derrota” ao Estado Islâmico e, novamente, creditou isso à mudança de abordagem adotada em seu governo em relação à administração do ex-presidente Barack Obama.

“Antes eles não estavam deixando vocês vencerem; eles estavam deixando vocês no impasse… Não estavam deixando vocês vencerem”, declarou.

Trump disse às tropas que na volta para casa eles podem esperar os benefícios de “cortes de impostos grandes, lindos e gordos”, um mercado de ações em altas recordes, empregos e crescimento econômico.

“Estamos indo bem em casa, a economia está fantástica”, disse Trump. “Vocês estão lutando por algo real, vocês estão lutando por algo bom.”

Trump fez um de seus tradicionais ataques à imprensa ao falar da sala de seu resort em Mar-a-Lago, dizendo aos militares que havia jornalistas na sala de onde falava e acrescentando:

“Melhor eu do que vocês; acreditem em mim, amigos, melhor eu que vocês.”

Mais tarde, Trump e sua mulher, Melania, entregaram sanduíches e cumprimentaram pessoas em uma estação da Guarda Costeira na vizinha Riviera Beach. Ele afirmou aos funcionários do local que seu governo está criando riqueza para poder proteger o país com aquisições militares.