Em meio a crise política, May diz ter tido reunião de gabinete “produtiva”

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, realizou uma reunião de gabinete desta terça-feira enquanto tentava restaurar a união do governo após a renúncia dos ministros David Davis e Boris Johnson. Nos últimos dias, os dois disseram que os planos de May para as futuras relações com a União Europeia após o Brexit não estavam de acordo com a ideia da saída britânica do bloco europeu.

Em um tuíte, May comentou que teve uma “reunião de gabinete produtiva” e que “aguardava ansiosa por uma semana agitada”. As demissões abalaram a premiê em uma semana que inclui a cúpula de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na quarta-feira e a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido a partir de quinta-feira.

Johnson renunciou na segunda-feira e escreveu uma carta acusando May de “matar o sonho do Brexit” e de usar “bandeiras brancas” de rendição nas negociações com a UE. Ela substituiu Johnson pelo ex-secretário de Saúde Jeremy Hunt e colocou Dominc Raab no lugar de Davis.