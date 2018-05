Em greve de ferroviários, trens na França ficam paralisados

Paris – O serviço de trens da França está hoje praticamente paralisado por causa do 18º dia de greve dos ferroviários contra o projeto do Governo para reformar a empresa pública SNCF.

Com a queda da mobilização das últimas convocações, os sindicatos elevaram hoje o tom e convocaram um “dia sem trens e ferroviários”, que obrigou a direção a suspender dois terços das conexões previstas.

As principais estações de Paris e das grandes cidades do país amanheceram quase desertas, em contraste com a animação habitual.

Só está previsto que circule um terço dos trens de alta velocidade e regionais, e um quinto dos de longa distância clássicos.

Com esta nova jornada de mobilização os sindicatos pretendem demonstrar que a oposição à reforma, que está sendo debatida nas câmaras legislativas, não diminuiu.