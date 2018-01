Em discurso, Merkel alerta para aumento do antissemitismo

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, alertou que o antissemitismo está crescendo no país, em discurso durante o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, que será marcado por cerimônias ao redor do mundo com discursos de políticos e sobreviventes.

Merkel afirmou ser “incompreensível e uma desgraça que nenhuma instituição judaica possa existir sem contar com a segurança da polícia, seja uma escola, jardim de infância ou sinagoga”.

Em Varsóvia, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, participou de cerimônia no Memorial do Levante do Gueto de Varsóvia.

Também serão realizadas cerimônias no fim do dia para marcar o 73º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz.

Da Associated Press.