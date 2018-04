Em conversa com Putin, Macron defende legitimidade do bombardeio na Síria

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou nesta segunda-feira a seu homólogo russo, Vladimir Putin, e defendeu “a legitimidade” dos bombardeios coordenados entre Washington, Paris e Londres em resposta ao suposto uso de armas químicas do regime sírio de Bashar al Assad, aliado de Moscou.

Macron “destacou a legitimidade da operação feita no último dia 14 junto aos Estados Unidos e ao Reino Unido contra as capacidades químicas do regime sírio para que seja respeitado o direito internacional”, declarou a Presidência da França.

O chefe de Estado francês justificou a intervenção ocidental na Síria porque era necessário “fazer todos os esforços possíveis para acabar com o programa químico sírio e com os abusos do regime contra a sua população”.

Macron expressou a vontade da França de envolver a Rússia no trabalho diplomático que deve “iniciar um processo político crível” na Síria, e que há de servir para que “se intensifique a ação humanitária”.

Além disso, ressaltou que o Conselho de Segurança da ONU tem que ser a instância que levará a paz à Síria.

Por outro lado, o presidente francês lembrou que viajará nos próximos 24 e 25 de maio a Moscou e disse que tanto ele quanto Putin confirmaram “a vontade de contar com uma agenda repleta no plano bilateral e internacional”.