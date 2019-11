Em comparação entre Trump e Nixon, Pelosi levanta espectro da renúncia

Washington – A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, está amplificando sua comparação entre o presidente Donald Trump e o também republicano Richard Nixon, dizendo que o antigo presidente pelo menos se importava com o pais a ponto de deixar o cargo antes de sofrer impeachment.

A principal democrata do Congresso afirmou a repórteres, semana passada, que a pressão de Trump para que a Ucrânia investigasse um de seus potenciais adversários na eleição de 2020 “tornava o que Nixon fez quase parecer pequeno”.

Em uma entrevista à CBS, transmitida neste domingo, ela mencionou a renúncia de Nixon após o escândalo de Watergate, envolvendo uma invasão ao escritório do Partido Democrata e a posterior tentativa de abafar o caso.

“Quero dizer, o que o presidente fez foi muito pior do que o que Richard Nixon fez, e em algum momento, Richard Nixon se preocupou o bastante com o país para reconhecer que aquilo não poderia continuar”, disse Pelosi ao programa ‘Face the Nation’, da CBS.

Nixon, cujo nome se tornou sinônimo de escândalo e infâmia para muitos norte-americanos, renunciou em 1974, depois que o Comitê Judiciário da Câmara aprovou artigos de impeachment contra ele, antes que a Casa inteira pudesse votar o assunto, e não sofreu efetivamente o impeachment.

Ele é o único presidente da história dos EUA a renunciar ao cargo.