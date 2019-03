Em carta a Conselho Europeu, May pede adiamento do Brexit até 30 de junho

Berlim — A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, confirmou as expectativas e anunciou na Câmara dos Comuns britânica que escreveu uma carta nesta manhã ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, informando que busca um adiamento do Brexit até 30 de junho. A líder conservadora acrescentou ainda que não está “disposta” a estender o Artigo 50 do Tratado da UE além dessa data.

“Não acredito que interesse a ninguém participarmos das eleições ao Parlamento Europeu”, afirmou.

Durante a sessão semanal de perguntas no Parlamento, May também informou que o governo voltará a apresentar propostas na Câmara britânica para um terceiro “voto significativo” do acordo do Brexit negociado com a União Europeia.

Na carta a Tusk, contudo, a premiê escreve que a posição assumida pelo presidente da Casa, John Bercow, de que 10 Downing Street não poderia trazer ao plenário o mesmo projeto de lei ou um texto muito parecido com o que que já foi derrotado na semana passada, “tornou impossível convocar uma nova votação antes do Conselho Europeu”, que começa amanhã em Bruxelas, na Bélgica.