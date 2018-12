ELN anuncia trégua natalina e pede retomada de diálogos de paz na Colômbia

Bogotá – A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou nesta segunda-feira uma trégua natalina de 12 dias que começará no próximo domingo 23 e pediu ao Governo colombiano que sejam retomadas as negociações de paz que acontecem em Cuba.

“Atendendo o pedido das comunidades nos territórios (…) no Exército de Libertação Nacional realizaremos uma cessação de operações ofensivas de 23 de dezembro de 2018 a 3 de janeiro de 2019, para dar um clima de tranquilidade no Natal e ,o Ano Novo”, afirma um comunicado do Comando Central (Coce) dessa guerrilha publicado hoje.

Na mensagem, o ELN assegura que quer dar continuidade às negociações de paz iniciada em fevereiro de 2017 e considera que, para isso, o presidente colombiano, Iván Duque, “deve enviar os seus delegados a Cuba” onde permanecem os delegados dessa guerrilha.