Elizabeth Warren falará no início da Convenção Democrata

Filadélfia – A senadora por Massachusetts (EUA), Elizabeth Warren, conhecida como “a dama progressista” em seu partido, participará nesta segunda-feira da abertura da Convenção Democrata realizada até quinta-feira na Filadélfia.

Segundo fontes da campanha de Hillary Clinton, que após 4 dias de conclave sairá como indicada oficial dos democratas para brigar pela Casa Branca, Warren se unirá à primeira-dama Michelle Obama, à conhecida indocumentada Astrid Silva e ao senador independente Bernie Sanders, entre os grandes oradores de hoje.

O anúncio do discurso de Warren como uma das protagonistas na primeira noite na qual se reúnem os democratas ocorre no meio do escândalo pela filtragem dos e-mails do Comitê Nacional Democrata (DNC, em inglês), que provocou a renúncia de seu presidente, Debbie Wasserman Schultz.

Wasserman Schultz deixará seu cargo quando terminar a convenção depois que Sanders, que foi rival da ex-secretária de Estado nas primárias, exigiu sua renúncia pela filtragem do Wikileaks, que revelou estratégias do partido para debilitá-lo a favor de Hillary.

A organização Wikileaks garantiu na sexta-feira ter em seu poder 19.252 e-mails do DNC, em vários dos quais altos funcionários do partido falam de estratégias para vencer Sanders.

Warren, que ideologicamente está muito mais perto do senador por Vermont do que de Hillary, decidiu da mesma maneira apoiar a também ex-primeira-dama para juntar forças contra seu rival republicano, o magnata Donald Trump, assim como Sanders lhe deu seu respaldo oficial há algumas semanas.

Os discursos de ambos desta noite terão especial relevância para apelar para os eleitores mais progressistas, sobretudo aos jovens, que são mais reticentes a votar por Hillary e fizeram parte da “revolução política” com o fim do senador empenhou sua campanha de primárias.