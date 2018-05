Eleição no Líbano leva às urnas as divisões do Oriente Médio

Pela primeira vez em nove anos, os libaneses vão às urnas escolher os novos membros do parlamento. Num país onde a divisão sectária e a turbulência política são regra, o pleito deste domingo 6 é visto como uma boa notícia. Como qualquer eleição no coração do Oriente Médio, esta será acompanhada com lupa por americanos, russos, iranianos, turcos, franceses, e por aí vai.

Uma das principais questões em jogo é se o Hezbollah, principal força política do país e aliado do Irã e do ditador sírio sírio Bashar al-Assad, ganhará ainda mais poder, diminuindo a influência ocidental no país.

Desde 2009, última vez que foram realizadas eleições legislativas, o governo do Líbano caiu duas vezes (em 2011 e em 2013), a presidência chegou a ficar vaga por 29 meses (entre 2014 e 2016), o parlamento estendeu seu mandato, adiando novas eleições duas vezes (em 2013 e em 2014).

Em novembro do ano passado, o atual primeiro-ministro Saad Hariri chegou a anunciar sua renúncia do cargo, durante uma visita à Arábia Saudita (aliada de seu partido), para depois voltar a Beirute e renunciar à renúncia.

O sistema político libanês é orientado pela religião. Desde 1943, o presidente deve ser um cristão, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o presidente do parlamento, um muçulmano xiita. Após 15 anos de guerra civil, em 1989, foi negociado um acordo que instituiu a divisão das 128 vagas no parlamento como é até hoje: 64 cadeiras para os cristãos e 64 para os muçulmanos.

Será a primeira vez na história do país que os libaneses vivendo no exterior poderão participar da eleição. Além disso, um número recorde de mulheres se candidatou para disputar uma cadeira – atualmente, as mulheres representam apenas 3% do parlamento libanês.

Será a primeira eleição depois da aprovação, no ano passado, de uma nova lei eleitoral, que reduz o número de distritos e combina o sistema distrital com a representação proporcional.

Segundo a fundação política alemã Konrad Adenauer Stiftung, a nova legislação foi aprovada após pressão do partido Movimento Patriótico Livre (do atual presidente Michel Aoun) e do Hezbollah (aliado do partido e fortemente ligado ao Irã) e deve “promover o sectarismo e diminuir a interação entre diferentes comunidades”.

Com isso, a ala de Hariri, o Movimento do Futuro, deve perder alguns assentos. A expectativa, no entanto, é que a Hariri permaneça no poder.

A previsão é que o Hezbollah, que atualmente controla o ministério da Defesa e 14 assentos no parlamento, veja sua representação direta reduzida, principalmente pela reprovação do envolvimento da organização na guerra da Síria, mas que outros partidos xiitas, alinhados com a organização, conquistem mais cadeiras. Na prática, isso ampliaria o domínio político do grupo.