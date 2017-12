Roma, 28 dez (EFE).- As próximas eleições gerais na Itália serão realizadas em 4 de março de 2018, conforme decisão do governo após o presidente do país, Sergio Mattarella, anunciar a dissolução do Parlamento, informou a imprensa local.

Previamente, em um comunicado oficial, a Presidência da República informou que Mattarella havia assinado o decreto de dissolução do Senado e da Câmara e que este foi, por sua vez, também avalizado pelo primeiro-ministro, Paolo Gentiloni.