Eleições da Venezuela serão realizadas em 22 de abril

Caracas – A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Tibisay Lucena, informou nesta quarta-feira que as eleições presidenciais acontecerão no dia 22 de abril, cumprindo a determinação da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) que ordenou a realização do pleito antes de maio.

A oposição venezuelana não decidiu ainda se tomará parte nesta disputa, mas vinha participando até hoje de um processo de negociação política com o governo de Nicolás Maduro para buscar “melhorias” nas condições do pleito.