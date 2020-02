Eleições americanas: o que é o caucus?

São Paulo – A largada para a corrida presidencial dos Estados Unidos foi dada nesta segunda-feira (3) com o início das prévias no estado de Iowa. Hoje, eleitores do Partido Democrata irão se reunir para escolher o pré-candidato que irá receber o apoio dos seus delegados na disputa pela nomeação.

Com pouco mais de 1,3 milhão de habitantes e uma economia majoritariamente agrícola, Iowa se tornou um estado-chave para o Partido Democrata: quem se consagrar como vencedor tem grandes chances de receber a nomeação do partido para concorrer ao posto na Casa Branca.

Nas últimas eleições, os candidatos que receberam a indicação democrata começaram suas campanhas com vitórias em Iowa. Entre eles, Al Gore (2000), John Kerry (2004) e Barack Obama (2008). Nesse estado, no entanto, a escolha do candidato não é exatamente convencional, ainda mais para os olhos dos brasileiros, acostumados com filas, sigilo e urnas. Lá, o modo de seleção se chama caucus.

O que é o caucus?

Caucos é uma espécie de reunião entre os eleitores, que se encontram em escolas ou ginásios, por exemplo, para debater sobre os candidatos e suas propostas. Neste ano, serão 1.678 locais de votação em Iowa, um processo que irá resultar, ainda, na escolha dos 41 delegados democratas que irão eleger o indicado na convenção do partido, que acontece entre os dias 13 e 16 de julho.

Como é escolhido o candidato vencedor?

No caucus democrata, plaquinhas com os nomes dos concorrentes são espalhadas pelo local da votação e então os eleitores se distribuem próximos delas, de acordo com a sua preferência. Candidatos que registrarem menos de 15% dos votos são eliminados, mas a votação continua, de modo que os eleitores dos derrotados podem seguir participando, se distribuindo entre os remanescentes. Os eleitores dos candidatos que atingirem essa margem, no entanto, não podem se realinhar com outro candidato nos votos seguintes.

Quais estados escolhem candidatos via caucus?

Cada ano que passa, o número de estados e territórios nos quais o Partido Democrata conduz esse processo diminui em razão da sua complexidade. Em 2018, aliás, os democratas aprovaram uma série de medidas para incentivar que seus braços estaduais adotem o mesmo modelo das primárias, via urna e cédula. Em 2020, apenas Iowa, Nevada e Wyoming, além de quatro territórios, vão aplicar esse método para definir seu candidato.

O que dizem as pesquisas em Iowa?

Até o momento, as pesquisas de opinião do Partido Democrata em Iowa indicam que o senador de Vermont, Bernie Sanders, será o vencedor. Ele está com 24,25% dos votos e é seguido por Joe Biden, que lidera em âmbito nacional, mas tem 20,2% dos votos nesse estado. Pete Buttigieg está em terceiro, com 16,4%, e Elizabeth Warren em quarto, com 15,6%.