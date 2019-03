Eleições americanas: democrata O’Rourke arrecada U$6,1 mi em um dia

Washington — O pré-candidato democrata Beto O’Rourke arrecadou mais de 6,1 milhões de dólares no primeiro dia após declarar, na semana passada, sua entrada na disputa pela candidatura presidencial de seu partido em 2020, informou sua equipe de campanha nesta segunda-feira, ressaltando sua capacidade de levantar fundos em uma corrida acirrada.

Sua arrecadação o coloca no topo de uma lista de mais de uma dúzia de candidatos, incluindo Bernie Sanders, senador independente que pleiteou a indicação do Partido Democrata sem sucesso em 2016. Sanders arrecadou 5,9 milhões de dólares nas primeiras 24 horas de sua campanha para 2020.

O’Rourke iniciou sua campanha presidencial na quinta-feira com um vídeo em uma rede social e se juntou a um grupo de postulantes democratas que inclui vários parlamentares veteranos.

O ex-congressista do Texas obteve a soma recorde de 38,1 milhões em um trimestre, de um total de 80 milhões, na sua tentativa fracassada em 2018 de substituir o senador Ted Cruz –mais do que em qualquer outra corrida pelo Senado e mais do que três vezes o que Cruz arrecadou.

A campanha de Sanders detinha o recorde de um dia de arrecadação para a disputa democrata de 2020, e disse que ele recebeu cerca de 10 milhões de dólares ao final de sua primeira semana de campanha.

Alguns outros democratas relataram ter angariado totais iniciais muito menores. A senadora Amy Klobuchar disse ter arrecadado mais de um milhão nas primeiras 48 horas de sua campanha, e o governador de Washington, Jay Inslee, mais de um milhão três dias depois de entrar no páreo.

Os democratas baniram grandes doações em seu confronto com o presidente republicano Donald Trump, que iniciou sua campanha de reeleição neste ano com 19,2 milhões de dólares em caixa.

As doações via internet para O’Rourke vieram “sem um centavo de PACs, corporações ou interesses especiais, ele recebeu doações de todos os Estados e territórios da nação”, disse sua equipe em um comunicado.

A senadora Elizabeth Warren se tornou a primeira candidata democrata a rejeitar formalmente meios tradicionais de arrecadação, dizendo que não fará eventos para angariar fundos com convites a preços elevados.

No mês que vem, todos os candidatos terão que revelar quanto dinheiro obtiveram no primeiro trimestre.