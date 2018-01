EI reivindica ataque contra ONG Save the Children no Afeganistão

Cairo – O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta quarta-feira o ataque contra a sede da organização não-governamental Save the Children na cidade Jalalabad, no leste do Afeganistão, no qual morreu pelo menos um civil e outros 14 ficaram feridos.

Uma mensagem divulgada no Telegram pela agência “Amaq”, vinculada aos jihadistas, indicou que a “operação de martírio” tinha como alvo duas instituições estrangeiras, “uma britânica e uma sueca”, e um órgão governamental afegão.

O ataque foi perpetrado por quatro terroristas suicidas, um deles com um carro-bomba que explodiu na entrada do edifício da ONG, segundo a mensagem da “Amaq”, que não ofereceu mais detalhes e cuja autenticidade não pôde ser confirmada.

O EI reivindicou vários ataques no Afeganistão nos últimos meses.