EI reivindica 27 mortes de membros de forças iraquianas

Mossul, Iraque – O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) assumiu nesta segunda-feira a autoria do ataque contra a milícia pró-governamental iraquiana Multidão Popular no qual morreram pelo menos 27 milicianos no domingo na comarca de Al Hawiya, na província setentrional de Kirkuk.

Em um comunicado divulgado pela agência “Amaq”, a fim ao EI, e cuja veracidade não pôde ser confirmada, o EI assegura que matou 30 membros das forças de segurança iraquiana e destruiu seis veículos “em uma emboscada feita ontem pelos combatentes do Estado Islâmico” e perpetrada no município de Riad, em Al Hawiya.

Em outra nota, a “Amaq” indica que os jihadistas tomaram muitas armas e munição.

Hoje, 27 corpos de membros das milícias xiita Multidão Popular foram achados na comarca de Al Hawiya, disse à Agência Efe um comandante do grupo armado, que comentou que os soldados morreram ontem em uma enrascada.

Nos últimos meses, Al Hawiya foi palco de ataques dos radicais contra as forças de segurança e a população civil.

O EI chegou a dominar amplas áreas do norte e do oeste do Iraque, desde que irrompeu no país em meados de 2014 e até finais de 2017, quando perdeu as últimas zonas que controlava, ainda que mantém a sua presença.