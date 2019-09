Efeito Mick Jagger? Aliados de Bolsonaro enfrentam eleições complicadas

O que o presidente Jair Bolsonaro tem em comum com o cantor Mick Jagger? Essa foi a comparação que surgiu, nesta quarta-feira (18), pelos usuários de redes sociais, depois do anúncio de que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não conseguiu a maioria dos votos para continuar no poder nas eleições locais.

A comparação do presidente com o vocalista da banda de rock Rolling Stones retoma uma teoria popular, que se criou na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Na época, o cantor ganhou a fama de “pé-frio” porque todos os times para que ele torcia em jogos do Mundial perdiam.

Bolsonaro é apoiador declarado do político israelense, assim como do presidente argentino, Maurício Macri, que perdeu as eleições primárias para a chapa da opositora Cristina Kirchner e, de acordo com as pesquisas eleitorais, deve ser derrotado novamente, com uma desvantagem ainda maior em primeiro turno.

Assim, os internautas começaram a comparar o político brasileiro com o grande nome do rock mundial, e o assunto chegou aos trending topics do Twitter nesta tarde. “Bolsonaro é o Mick Jagger da política internacional. Basta um elogio ou uma foto com algum chefe de estado e o sujeito cai”, publicou um usuário.

Bolsonaro é o Mick Jagger da politica internacional. Basta um elogio ou uma foto com algum chefe de estado e o sujeito cai. Macri, Salvini, Boris Jonhson é Netanyahu…. Quem será o próximo? — Marco Vieira (@marcopevieira) September 18, 2019

Na internet, o presidente ganhou a fama de “pé-frio” em eleições internacionais, com os candidatos apoiados por ele perdendo as disputas eleitorais.

Bolsonaro é o Mick Jagger da política. — Burn the Ballsnarsehole (@Fabia_de_Aguiar) September 18, 2019

Eleições em Israel e na Argentina

Com 91% das urnas em Israel apuradas, já é possível afirmar que o atual primeiro-ministro, apoiado por Bolsonaro, não conseguiu uma vitória decisiva no pleito que ocorreu na terça-feira (17). O resultado ficou apertado entre o partido Likud, de Benjamin Netanyahu, e a aliança Azul e Branca, liderada por Benny Gantz.

De acordo com pesquisas de boca de urna, a oposição deve conseguir 34 cadeiras no parlamento, enquanto o partido de Netanyahu conquistaria 33. Independentemente do resultado final, nenhuma das duas legendas conseguirá a maioria para governar sozinha e precisará tentar formar coalizões.

E a tarefa não é fácil. As eleições desta terça só ocorreram porque Netanyahu não obteve coalizão para governar quando foi eleito no último pleito, há apenas cinco meses.

Já na Argentina, o cenário é ainda pior para o aliado de Bolsonaro. As pesquisas mais recentes no país, divulgadas no começo de setembro, mostram que o atual presidente, Maurício Macri, provavelmente vai perder as eleições com uma desvantagem ainda maior do que a registrada nas primárias.

Nesta primeira etapa, que serve para escolher um candidato para cada partido, Macri conseguiu apenas 32,22% dos votos, enquanto a chapa opositora, formada por Alberto Fernández e Cristina Kirchner, obteve 47,35%.

Na contramão, Donald Trump

Para contrapor a fama de pé-frio que Bolsonaro ganhou nesta quarta, Donald Trump, um dos principais políticos internacionais apoiados pelo brasileiro, viu a aprovação sobre seu governo crescer. Em pesquisa feita pelo jornal The Washington Post e pela emissora ABC, divulgada em julho, o americano conseguiu 44% de aprovação, porcentagem acima dos 39% registrados no levantamento anterior, em abril.

Um dos principais motivos para a alavancada de Trump, segundo a pesquisa, é a economia, sendo que 51% dos americanos afirmaram aprovar a forma pela qual o republicano lidou com os problemas econômicos do país.

Pensando nos possíveis cenários para as eleições de 2020, ainda segundo o The Washington Post, somente o ex-vice-presidente democrata Joe Biden teria condições de derrotar o atual presidente dos EUA. Ele aparece com 53% das intenções de voto em uma pesquisa feita pelo jornal. Contra os demais democratas, os números são mais próximos, mostrando que Trump tem chances altas de se reeleger.