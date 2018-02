Turquia e EUA anunciam esforços para recompor suas relações

Ancara – Turquia e Estados Unidos concordaram nesta sexta-feira na necessidade de recompor suas danificadas relações bilaterais e anunciaram uma série de mecanismos para acertar uma situação que Ancara reconheceu está num momento crítico.

“A nossa relação está num momento crítico. Ou as finalizamos ou as colocamos em ordem”, advertiu o ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, em pronunciamento com seu colega americano, Rex Tillerson, no qual anunciaram mecanismos para restaurar a confiança.

Cavusoglu afirmou que na reunião de Tillerson ontem com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi tomada a decisão de endireitar as relações, enquanto o secretário de Estado se referiu à melhoria da coordenação na Síria, atualmente o principal motivo de disputa entre os dois países.