Edifício desaba no centro de Marselha, na França

Paris – Um edifício situado no centro de Marselha desabou nesta segunda-feira, embora ainda não haja informações sobre possíveis vítimas, explicou um porta-voz da Prefeitura (delegação de Governo).

O porta-voz indicou à Agência Efe que o desabamento aconteceu por volta das 9h30 (5h30, em Brasília) na rua Aubagne e que os bombeiros tinham deslocado ao local.

Em mensagem divulgada no Twitter, a delegação do Governo publicou uma fotografia na qual são vistos escombros no local onde o edifício estava localizado, relativamente antigo.

🔴 URGENT – Effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne à #Marseille. Aucune information sur de potentielles victimes. @Prefet13 ouvre immédiatement une cellule de suivi à la préfecture avec @prefpolice13 et @MarinsPompiers

Évitez le secteur ! Priorité aux secours ! pic.twitter.com/lllhHWStJM — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) November 5, 2018

A Prefeitura pediu que os moradores evitem circular pela zona para dar prioridade aos serviços de resgate.

Segundo a emissora “France Bleu Provence”, na realidade são dois os edifícios germinados que desabaram.