Edifício desaba após explosão e deixa 3 mortos em Israel

Jerusalém – Pelo menos três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após uma explosão que abalou o bairro misto árabe-judeu de Yafo, no sul de Tel Aviv (Israel), nesta terça-feira, fato que já está sendo investigado, informou a polícia local.

Os serviços de emergência, incluindo os bombeiros e a retaguarda do Exército, continuam seus trabalhos na rua Yefet, onde por volta da meia-noite (hora local) teve início o incêndio em uma oficina de pintura, causando a queda do edifício após uma grande explosão.

A porta-voz da polícia, Luba Samri, confirmou em comunicado que os corpos sem vida foram encontrados sob os escombros, depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas. O motivo do acidente ainda é desconhecido, mas as autoridades acreditam na possibilidade de escapamento de gás.

“A explosão foi numa loja de pinturas num edifício que desmoronou totalmente. Neste momento seis equipes de bombeiros estão trabalhando no local”, disse Avi Yehuda, do Corpo de Bombeiros, à “Rádio Israel”.