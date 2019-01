É possível ter “esclarecimentos” da UE sobre acordo do Brexit, diz May

São Paulo – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta quarta-feira que suas conversas recentes com lideranças da União Europeia mostraram ser possível obter “mais esclarecimentos” do bloco a respeito do anteparo (backstop) irlandês, como é conhecido o mecanismo desenhado para impedir que se erga uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte no caso de a relação futura entre Londres e Bruxelas não estar em vigor ao fim do período de implementação da retirada britânica, em dezembro de 2020.

Esse mecanismo está no cerne da dificuldade enfrentada pelo governo para conseguir apoio majoritário na Câmara dos Comuns ao acordo de retirada e à declaração política de intenções acertados por May com a UE, já que boa parte dos parlamentares evoca o temor de que, se o backstop for acionado, o bloco mantenha o Reino Unido “aprisionado” por tempo indefinido sob essas condições aduaneiras extraordinárias.

Em face do risco de que o trato do Brexit proposto por May seja rejeitado na votação prevista para a próxima terça-feira, 15 de janeiro, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, questionou se a premiê fará “a coisa certa” e convocará eleições gerais antecipadas em caso de derrota. “Não. Colocamos um bom acordo na mesa que protege empregos e segurança”, respondeu a líder conservadora.

Buscando amainar as preocupações dos deputados, ela prometeu que, num cenário em que o Parlamento britânico aprove o atual acordo do Brexit, mas a relação futura com o bloco ainda não esteja pronta ao fim de 2020, os membros da Câmara dos Comuns poderão decidir em votação se o governo deve solicitar uma extensão do período de implementação ou acionar o anteparo (backstop) irlandês.

E, como ocorre em toda sessão semanal de perguntas e respostas, a primeira-ministra reiterou que o Reino Unido deixará a UE em 29 de março. “Quero que deixemos a UE em 29 de março com este bom acordo do Brexit que está na mesa”, concluiu.