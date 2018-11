Duas pessoas são esfaqueadas em incidente na sede da Sony Music

LONDRES (Reuters) – A polícia londrina informou que duas pessoas foram esfaqueadas em um incidente no centro de Londres na sexta-feira, e policiais armados estão no local, na sede da Sony Music no Reino Unido, no bairro de Kensington.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que eles foram chamados para o incidente na Derry Street, onde os escritórios da Sony estão sediados por volta das 7h (horário de Brasília). Eles disseram que uma pessoa foi presa e não estava sendo tratada como terrorismo.

“Oficiais, incluindo oficiais armados, e o serviço de ambulância de Londres estão presentes”, disse a polícia. “Por precaução, o local foi evacuado. Duas pessoas sofreram ferimentos por facada – aguardamos uma atualização sobre sua condição.”

Fotos nas mídias sociais mostraram um grande número de veículos policiais no local. O jornalista de negócios Simon Neville escreveu no Twitter que viu um homem vestindo uma jaqueta vermelha sendo jogado no chão em uma área de carga na Derry Street.

“A segurança parece tê-lo sob controle”, escreveu ele.

Ninguém da Sony estava imediatamente disponível para comentar.