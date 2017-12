Teerã- Duas pessoas morreram na província de Lorestão, no sudoeste do Irã, durante as manifestações contra as políticas econômicas do governo, informou o vice-governador da província, Habibola Joyastepur.

Citado pela agência de notícias iraniana “ISNA”, o vice-governador lamentou as mortes de civis e afirmou que o desejo das autoridades era que as manifestações acabassem de forma pacifica.