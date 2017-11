Drone registra tubarão ao lado de banhistas em Miami

São Paulo – Uma sequência de fotos tiradas por um drone em uma praia em Miami, na Flórida (EUA), está gerando repercussão nas redes sociais.

O fotógrafo Kenny Melendez, que cedeu as imagens à agência de notícias Reuters, flagrou um tubarão de grande porte nadando próximo à areia da praia de South Beach, frequentada por turistas do mundo inteiro.

Ao lado do predador, os banhistas aparentam não se dar conta de sua presença. Vale notar que a água bate apenas na cintura do homem registrado pelas imagens, revelando a baixa profundida em que se encontrava o animal.

À rede de TV CBS, Melendez relatou que apresentava a clientes uma nova tecnologia de câmeras quando percebeu uma mancha preta na água.

Ao aproximar o drone e ver o vulto se mexer, passou a acompanhar seus movimentos. De acordo com ele, o padrão de listras indicava se tratar de um tubarão-tigre, espécie bastante comum também no Nordeste brasileiro, e que chega a atingir 6 metros de comprimento.

Questionado sobre o motivo de não ter alertado as pessoas sobre o perigo iminente, o fotógrafo afirmou estar muito longe do local no momento. Felizmente, o animal não atacou os banhistas e, pouco depois, se afastou da orla.