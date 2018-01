Drone é usado em resgate na Austrália pela 1ª vez no mundo

Sydney – Um drone resgatou dois banhistas em uma praia na Austrália nesta quinta-feira, no primeiro caso de um salvamento com a tecnologia de desenvolvimento rápido que parece perfeitamente adequada para salvar vidas no mar, disseram autoridades.

O resgate aconteceu enquanto salva-vidas de Lennox Head, uma praia popular entre surfistas ao sul da cidade de Brisbane, se preparavam para uma sessão de treinamento para usar drones para levar banhistas à segurança.

O treinamento se tornou um resgate real quando alguém notou que dois homens nadando fora da área de segurança estavam com problemas com ondas de três metros, informou o governo em comunicado.

Salva-vidas iniciaram o drone, levaram o veículo até os banhistas e soltaram uma “cápsula de resgate” na água, onde se expandiu para que os homens pudessem agarrá-la e nadar até a areia.

“Nunca antes um drone com um aparato de flutuação foi usado para resgatar banhistas assim”, disse John Barilaro, vice-premiê do Estado de Nova Gales do Sul.

O resgate demorou somente 70 segundos. Os dois banhistas estavam exaustos, porém sem ferimentos.

Barilaro disse que o governo estadual investiu 343 mil dólares em um experimento com drones em dezembro.

A Austrália, onde a maior parte dos 24 milhões de habitantes vive na costa, teve 291 afogamentos no ano até 30 de junho, um pequeno aumento em relação ao ano anterior, mas uma queda em uma base per capita, de acordo com a Sociedade Real de Salvamento de Vidas.

Quarenta pessoas se afogaram no verão de 2017/2018, em uma queda em relação às 69 no mesmo período do ano passado, informou o grupo.