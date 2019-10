Doze imigrantes são encontrados vivos em caminhão frigorífico na Bélgica

Forças de segurança da Bélgica descobriram 11 imigrantes sírios e um sudanês escondidos em um caminhão frigorífico carregado de frutas e legumes, informou a polícia belga nesta quarta-feira.

“Todos estão com boa saúde”, disse um porta-voz da polícia federal belga à AFP, depois que os agentes, alertados pelo motorista do caminhão, descobriram os 12 migrantes no norte do país.

O gabinete do promotor em Antuérpia (norte) abriu uma investigação, segundo um porta-voz.

A investigação deve determinar se esses migrantes tentaram chegar ao Reino Unido e como eles entraram no caminhão sem que o motorista aparentemente percebesse.

A Bélgica é uma rota de trânsito importante para migrantes e para redes de traficantes que buscam aproveitar a proximidade com o Reino Unido.

Em 23 de outubro, a polícia britânica encontrou os corpos de 39 migrantes em um caminhão, que partira horas antes do porto belga de Zeebrugge.

Na maioria dos casos, os migrantes que procuram atravessar o Canal da Mancha estão indo para as áreas de serviço belgas para tentar se esconder em caminhões que têm como destino o Reino Unido.

No fim de semana passado, as autoridades belgas relataram a descoberta, em dois caminhões, de vinte migrantes sãos e salvos.