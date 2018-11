Dono de bordéis morto ganha eleição parlamentar em Nevada, nos EUA

Um candidato republicano dono de uma rede de bordéis que morreu no mês passado venceu uma disputa eleitoral para o legislativo de Nevada na terça-feira, informaram autoridades eleitorais do Estado norte-americano.

Dennis Hof, de 72 anos, derrotou a candidata democrata e educadora Lesia Romanov na eleição para integrar a Assembleia Distrital de Nevada, com 68 por cento dos votos. Autoridades do condado disseram que vão indicar um substituto do próprio partido de Hof para o assento.

Hof, que se apresentava como um cafetão norte-americano, era dono de uma boate de striptease e administrava diversos bordéis. Ele se apelidou de “Trump de Pahrump”, em referência à cidade onde morava em Nevada.

Em entrevista à Reuters em junho concedida em um de seus bordéis perto de sua casa em Pahrump, Hof disse que sua sorte na política tinha paralelos com as do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Esse realmente é o movimento Trump”, disse Hof. “As pessoas vão deixar de lado, por um momento, suas crenças morais, suas crenças religiosas, para colocar alguém honesto no poder.”

A delegacia do condado de Nye disse que Hof foi encontrado morto no mês passado em uma de suas propriedades em Crystal, no Estado de Nevada. A causa da morte não ficou clara de imediato. Amigos o encontraram morto quando tentaram acordá-lo para uma reunião horas depois de seu aniversário de 72 anos, informou seu gerente de campanha, Chuck Muth, em publicação no Twitter. Ele disse que Hof aparentemente morreu dormindo.

O três vezes divorciado autor do livro The Art of the Pimp, que apareceu na série Cathouse da HBO, era proprietário de uma boate de striptease e cinco bordéis legais em Nevada, o único Estado norte-americano onde a prostituição é legalizada.