Plano de Trump para Israel e Palestina considera “solução dois Estados”

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta terça-feira (28), o seu plano de paz para o Oriente Médio, mais especificamente para pacificar o conflito árabe-israelense. Autoridades palestinas, no entanto, não participaram do encontro, tampouco das negociações em torno do documento.

Veja os principais pontos do “acordo do século” proposto por Donald Trump, e que é de autoria do seu genro, Jared Kushner:

Jerusalém Oriental será a capital do Estado Palestino;

Jerusalém continuará indivisível e capital de Israel;

Dobrar o tamanho do território ocupado pelos palestinos;

Pacote de ajuda financeira de 50 bilhões de dólares.

O anúncio foi feito ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi oficialmente indiciado hoje por acusações de corrupção, e seu rival nas próximas eleições israelenses, Benny Gantz. Autoridades da Palestina não participaram do evento e não foram envolvidas na construção do documento.

De acordo com Trump, o acordo foi entregue a Netahyanu no último domingo (26). “Nosso plano tem 80 páginas e é o acordo mais detalhado já feito”, disse Trump, ainda de acordo com ele, seu plano é apoiado pelos partidos de Netanyahu e Gantz.

Para o presidente dos Estados Unidos, o plano “é uma visão que traz uma situação ‘ganha-ganha’ para os dois lados, uma ‘solução dois Estados’ realista” continuou Trump. Vale notar que a “solução dois Estados” defende a coexistência de Israel e um Estado palestino e é a estratégia defendida pela comunidade internacional desde 1947.

“Fiz muito por Israel”, se vangloriou o americano, “mudamos a embaixada de Tal Aviv para Jerusalém e reconhecemos as colinas de Golã como território israelense. Portanto, é razoável que eu faça muito para os palestinos ou não seria justo. Quero que esse acordo seja ótimo para eles. Hoje é uma oportunidade histórica para que conquistem a sua independência”.

Repercussão do anúncio

Autoridades palestinas já haviam dito dias antes que rechaçavam qualquer tentativa de acordo de paz capitaneada por Trump e Israel. Nesta terça, em nota, o Hamas convocou uma “luta para acabar com o ‘acordo do século’ e os planos de acabar com a causa palestina”, citando Abdel Rahman Zidan, membro do conselho legislativo palestino.

Shtayyeh: We call on the international community to not be a partner in this deal as it contradicts the international law and the inalienable rights of the Palestinian people. — PM of Palestine (@PalestinePMO) January 27, 2020

“É hora de usar todas as opções legais nas cortes internacionais e ativar os esforços diplomáticos no nível árabe e islâmico para acabar com a normalização”. Além disso, pedem que seja anunciado o fim do Acordo de Oslo, que regula o relacionamento entre Israel e palestinos, e da cooperação de segurança com os israelenses.

Na Faixa de Gaza, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o chamado “Acordo do Século”, antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentar o seu conteúdo.

Líderes de todas as facções palestinas e manifestantes percorreram as ruas da Cidade de Gaza e queimaram bandeiras israelenses e dos EUA, além de um boneco de Trump. Já na barreira divisória entre Israel e o território de Gaza houve confrontos isolados entre manifestantes e soldados israelenses perto de postos militares na Cisjordânia ocupada.

Amanhã, a Faixa de Gaza, que é governada de fato pelo Hamas e que está sob bloqueio israelense desde 2007, será palco de novas manifestações contra o acordo, convocadas pelos mesmos grupos que organizaram as de hoje.

Israel está em alerta diante da possibilidade de protestos, e o Exército do país aumentou nesta terça a presença no Vale do Jordão, uma região de fronteira com a Jordânia.