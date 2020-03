Donald Trump fez teste do coronavírus após encontro com governo Bolsonaro

São Paulo — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se submeteu ao teste do coronavírus após encontro com o governo brasileiro. O resultado ainda não saiu. As especulações sobre a possível contaminação do presidente americano cresceram após a confirmação de que Fábio Wajngarten, secretário de comunicação da presidência, contraiu a doença. Ele estava na delegação brasileira que visitou o presidente americano na Flórida.

Os Estados Unidos registraram até agora pouco mais de 2 mil casos confirmados de coronavírus. Apesar de o número ser relativamente pequeno comparado aos 150 mil no mundo, a velocidade de transmissão do vírus tem aumentado, o que gera grande preocupação das autoridades de saúde locais. Até o momento, são 47 mortes decorrentes da pandemia nos Estados Unidos.

Na última sexta-feira (13), emergência nacional por causa do coronavírus, com base na Lei Stafford. A legislação permite que até 50 bilhões de dólares sejam enviados a estados e localidades específicas para ajudar no controle da pandemia.

Trump afirmou ter pedido a hospitais que acionem seus planos de emergência e que teria fechado uma parceria com o setor privado para acelerar a capacidade testes para confirmar o diagnóstico de coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro fez o teste do novo coronavírus e disse que não foi contagiado pela doença.