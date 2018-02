Dois policiais morrem em tiroteio em Ohio

Washington – Dois policiais morreram neste sábado ao responder a um incidente violento em um apartamento da cidade de Westerville, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, informou o chefe de Polícia da cidade em entrevista coletiva.

Anthony Morelli, de 39 anos, e Eric Joering, de 54, chegaram ao apartamento por volta das 12h10 (horário local, 15h10 em Brasília) e foram “imediatamente recebidos à bala”, segundo explicou o chefe de polícia de Westerville, Joe Morbitzer.

Segundo ele, Joering, que estava há 17 anos na Polícia, morreu no local, enquanto Morelli foi levado ao hospital, onde morreu posteriormente.

Os policiais foram averiguar um fato denunciado em uma ligação ao serviço de emergências 911, na qual alguém alertava do que parecia ser um incidente violento no interior do apartamento.

O fato está sendo investigado e, por enquanto, o departamento de Polícia de Westerville não divulgou mais informações sobre as circunstâncias da morte dos agentes.

“Estes policiais eram do melhor que tínhamos”, afirmou visivelmente emocionado Morbitzer, descrevendo seus companheiros como “verdadeiros heróis americanos”.

A morte dos dois agentes provocou a reação, entre outros, do presidente dos EUA, Donald Trump.

“Os meus pensamentos e as minhas orações estão com estes dois oficiais da Polícia, com suas famílias e com o departamento de Polícia de Westerville”, escreveu Trump no Twitter. EFE