França conseguiu evitar dois planos de atentado em 2018

A França frustrou dois projetos de atentado desde janeiro, um contra uma grande equipe esportiva e outro contra as Forças Armadas, afirmou neste domingo o ministro francês do Interior, Gérard Collomb.

“Desde 1 de janeiro, desbaratamos dois projetos de atentado que ainda não estavam finalizados”, declarou Collomb à rádio Europe 1, ao canal de televisão e ao jornal Les Échos.

O ministro afirmou que os atentados estavam previstos para acontecer no sul e oeste do país.

“O objetivo era a juventude”, disse o ministro ao mencionar o ataque previsto contra uma “grande equipe esportiva”.

As pessoas envolvidas estão presas, afirmou Collomb, que se negou a revelar mais detalhes sobre o local das detenções e os alvos exatos dos ataques.

O ministro, no entanto, indicou que os detidos eram pessoas que estavam no arquivo de suspeitos para a prevenção da radicalização de caráter terrorista.

O ministro do Interior também afirmou que três mesquitas foram fechadas na França, duas dela no sudeste e uma na região de Paris, “porque faziam apologia do terrorismo”.

De acordo com números oficiais, em 2017 o governo francês evitou 20 atentados.

No mesmo ano, o país sofreu dois atentados reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico e que deixaram três mortos: o primeiro em 20 de abril em Champs Élysées em Paris e o segundo na estação Saint-Charles de Marselha (sudeste), no dia 1 de outubro.