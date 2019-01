Dois pescadores norte-coreanos são resgatados em barco à deriva no Japão

Tóquio – A Guarda Costeira do Japão resgatou nesta segunda-feira dois pescadores norte-coreanos cuja embarcação estava à deriva em águas do litoral de Aomori (norte de Japão).

Os dois cidadãos da Coreia do Norte tinham zarpado desde seu país em meados do dezembro em embarcação pesqueira junto a outros três tripulantes, relataram às autoridades japonesas.

Os outros três tripulantes caíram do barco devido às más condições marítimas depois que o motor da embarcação sofreu um defeito, apontaram os pescadores à Guarda Costeira.

As autoridades japonesas mantêm sob custódia os dois norte-coreanos, que teriam manifestado o desejo de retornar ao país, afirmou um porta-voz da Guarda Costeira à agência local “Kyodo”.

A embarcação de madeira à deriva foi avistada no domingo diante do litoral da cidade de Fukaura por pescadores japoneses, que avisaram às autoridades litorâneas.

Durante os últimos anos, foram registradas centenas casos de embarcações norte-coreanas que chegaram a águas japonesas, assim como de pescadores resgatados pela Guarda Costeira do Japão ou achados sem vida após sofrer naufrágios.

Acredita-se que os pescadores norte-coreanos se aventurem com frequência longe do litoral de seu país na busca de maiores capturas para cumprir com as cotas de produção estatais.