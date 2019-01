Dois aviões russos se chocam durante voo de rotina; pilotos são procurados

Moscou – Dois bombardeiros táticos russos Sukhoi Su-24 se chocaram nesta sexta-feira durante um voo rotineiro sem deixar vítimas, informou o Ministério de Defesa da Rússia.

O fato aconteceu às 8h07 local (2h07, em Brasília), quando os dois aviões, pertencentes à unidade das Forças Aeroespaciais no Distante Oriente russas, “realizavam um voo de treinamento rotineiro sobre o Mar do Japão (Mar do Leste)”.

“Se chocaram no ar enquanto estavam executando uma manobra a 35 quilômetros do litoral”, segundo o comunicado oficial.

O Ministério de Defesa acrescentou que os pilotos conseguiram se ejetar e estão sendo procurados agora por equipes de resgate desdobradas na região do incidente.

Nas tarefas de salvamento dos pilotos participam também um avião de transporte AN-12 e dois helicópteros MI-8.

Nenhum dos aviões acidentados levava munição a bordo, indicaram as fontes.

O bombardeiro tem um longo histórico de participação em conflitos armados, entre eles a invasão soviética do Afeganistão, a guerra civil do Tadjiquistão e as duas guerras chechenas, além da guerra do Golfo (1991), onde foi usado pelas Forças Aéreas do Irã.

Este tipo de avião desenvolve uma velocidade máxima de 1,6 mil quilômetros por hora e tem uma raio de ação máxima de 560 quilômetros.