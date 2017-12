Dois alunos são mortos em tiroteio em escola dos EUA

Dois alunos adolescentes foram mortos nesta quinta-feira (7) em um tiroteio em uma escola do Novo México (sudoeste dos Estados Unidos) – informou a Polícia estadual (NMSP, na sigla em inglês), indicando que o suposto autor do ataque também faleceu.

“Um suspeito de ter disparado está morto. Dois estudantes faleceram. Não foram reportados outros feridos. A escola foi evacuada”, tuitou a Polícia.

O ataque aconteceu na Aztec High School, detalhou a Polícia estadual no Twitter.

“#NMSP está investigando esse incidente. Oficiais estão no momento realizando verificações de segurança na Aztec High School”, disse a Polícia.

Localizada na cidade de Aztec, cerca de 300 quilômetros a noroeste de Albuquerque, a escola foi fechada e evacuada.

A Polícia isolou uma área em um parque próximo para que os pais pudessem levar seus filhos, declarou o gabinete do xerife do condado de San Juan em sua página no Facebook.

As famílias foram notificadas, observou a Polícia.