Dois adultos e seis crianças morrem em caminhão frigorífico na Líbia

Trípoli – Pelo menos oito imigrantes, entre elas seis crianças, morreram asfixiados quando viajavam escondidos no interior de um caminhão frigorífico na cidade de Zawara, no extremo oeste da Líbia, informou a Direção de Segurança desta cidade.

As outras pessoas que viajavam com eles foram levadas a um hospital da zona, a maioria em estado crítico.

“Conseguimos identificar os autores deste crime e agora estamos investigando para realizar a detenção”, acrescentou a fonte.

As praias que se estendem entre Trípoli e a fronteira com a Tunísia se transformaram nos últimos dois anos no principal reduto das máfias que traficam seres humanos, apesar da presença de patrulhas europeias.

Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 171.635 imigrantes irregulares conseguiram atravessar à Europa em 2017, enquanto 3.116 desapareceram no mar.

A mesma organização, vinculada à ONU, afirma que ao longo do presente ano, mais de 17 mil pessoas conseguiram atravessar só pela chamada “rota central”, que parte da Líbia, e cerca de 1,1 mil morreram afogadas.