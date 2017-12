Dissidente chinês é condenado a oito anos de prisão por subversão

Pequim – O proeminente ativista de direitos humanos chinês, Wu Gan, foi condenado nesta terça-feira a oito anos de prisão por “subversão”, sentença mais dura imposta a um dissidente da China desde a reeleição de Xi Jingping, em outubro deste ano.

O ativista, que se auto proclamava de “Açougueiro Super Vulgar”, deve apelar a sentença.

Advogado, ele foi detido em maio de 2015 durante uma série de prisões de juristas e outros advogados que tratavam casos delicados.

Ele ficou preso por mais de dois anos. Wu Gan ficou conhecido por propagandas contra o governo que chamavam a atenção, ao segurar facas que, segundo ele, seriam usadas para “massacrar os porcos” do governo que cometeram irregularidades.

Ele foi acusado de tratar como advogado de casos que “tiravam a autoridade de órgãos estatais”, ao organizar encontros públicos e causar problemas, além de fazer comentários “abusivos” online sobre outras pessoas.

Na sentença, foi declarado que Wu Gan cometeu uma série de atividades criminosas com o objetivo de “acabar com o poder estatal e com o sistema socialista”.