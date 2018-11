Disputa por governo de Geórgia segue sem vencedor definido

Atlanta – A disputa pelo Governo da Geórgia (EUA) continua sem um claro vencedor nesta quarta-feira depois que a candidata democrata Stacey Abrams se recusou a conceder a vitória ao republicano Brian Kemp até o término da contagem oficial de votos.

De acordo com os últimos números, Kemp tinha 50,5% dos votos com uma vantagem de 69 mil sobre a democrata, que contava com 48,6%.

Se nenhum candidato conseguir atingir mais de 50% dos votos, haverá um segundo turno que será realizado em 4 de dezembro.

Ainda falta contabilizar os votos no condado de Dekalb e os votos pelo correio.

O republicano também reconheceu a necessidade de esperar até que todos os votos sejam contados antes do anúncio de um ganhador.

“Ainda faltam votos por contar, mas temos uma vantagem forte”, disse Kemp a seus seguidores.

A campanha foi marcada pelas acusações de conflito de interesses contra Kemp, que supervisiona o processo eleitoral desde seu cargo como secretário de Estado de Geórgia

Várias organizações de direitos civis processaram o republicano por suposta supressão de voto, táticas que segundo elas estavam dirigidas a grupos minoritários.